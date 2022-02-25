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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнил украинскую власть с Гитлером

Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнил украинскую власть с Гитлером
Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сравнил украинскую власть с Гитлером

Фото Густаво Зырянова

Власти современной Украины ведут себя подобно Гитлеру, построившему в своё время нацистскую Германию, параллели напрашиваются сами собой, отметил во время «Часа с мэром» глава Новосибирска Анатолий Локоть.

Во время «Часа с мэром» 25 февраля главе Новосибирска Анатолию Локтю задали несколько вопросов, связанных с ситуацией в Донбассе. Отвечая на один из них, мэр отметил, что действия нынешних украинских властей напоминают действия Гитлера, начавшего в 30-е годы строить нацистскую Германию.

«Сценарий ровно такой же: нарушаются пункты Версальского договора, международных обязательств... И всё это дозволяется делать», — сказал он.

Локоть отметил, что тогда Европа со своей «политикой умиротворения» сквозь пальцы смотрела на произвол немецких властей, а сейчас будто не замечает того же со стороны украинских.

В результате ценой жизней красноармейцев пришлось спасать весь мир, в том числе Европу, отметил глава Новосибирска.

«Не хотелось бы подобного, потому что параллели напрашиваются сами собой», — подытожил градоначальник.

Напомним, Локоть поддержал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, который 21 февраля признал президент РФ Владимир Путин. Мэр заявил, что пришло время всерьёз задуматься о судьбе униженного и «поставленного на колени националистической кликой» украинского народа.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Локоть
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