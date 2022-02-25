Новосибирский Минобр подвёл итоги первой после «всеобщего карантина» учебной недели

Фото Густаво Зырянова

Первая неделя учёбы в Новосибирской области после «всеобщего карантина» для школьников показала отсутствие роста заболеваемости, сообщили в министерстве образования региона.

25 февраля, спустя неделю после выхода школьников с «всеобщего карантина», в министерстве образования Новосибирской области оценили ситуацию с заболеваемостью среди учащихся.

«Первая неделя учёбы после карантина показала отсутствие роста заболеваемости среди детей, случаи острых респираторных инфекций фиксируются точечно в отдельных школах», — сообщили в Минобре.

Напомним, что с 21 февраля все школы в Новосибирской области работают в штатном режиме. Так называемый «всеобщий карантин» распространялся на учащихся первых классов и 5–10-х.

Для первоклассников, девятиклассников и десятиклассников он завершился 14 февраля, 2–4 классы и выпускники не переставали ходить в школы.

Последними к очному формату вернулись ученики 5–8 классов, так как среди них было основное количество заболевших.