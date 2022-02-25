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Новосибирский Минобр подвёл итоги первой после «всеобщего карантина» учебной недели

Фото Новосибирский Минобр подвёл итоги первой после «всеобщего карантина» учебной недели
Фото Новосибирский Минобр подвёл итоги первой после «всеобщего карантина» учебной недели

Фото Густаво Зырянова

Первая неделя учёбы в Новосибирской области после «всеобщего карантина» для школьников показала отсутствие роста заболеваемости, сообщили в министерстве образования региона.

25 февраля, спустя неделю после выхода школьников с «всеобщего карантина», в министерстве образования Новосибирской области оценили ситуацию с заболеваемостью среди учащихся.

«Первая неделя учёбы после карантина показала отсутствие роста заболеваемости среди детей, случаи острых респираторных инфекций фиксируются точечно в отдельных школах», — сообщили в Минобре.

Напомним, что с 21 февраля все школы в Новосибирской области работают в штатном режиме. Так называемый «всеобщий карантин» распространялся на учащихся первых классов и 5–10-х.

Для первоклассников, девятиклассников и десятиклассников он завершился 14 февраля, 2–4 классы и выпускники не переставали ходить в школы.

Последними к очному формату вернулись ученики 5–8 классов, так как среди них было основное количество заболевших.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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школы
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школьники
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