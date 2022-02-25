Отец сбитого насмерть мальчика в Новосибирске попросил суд смягчить наказание для водителя

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Отец ребенка, погибшего под колесами Audi Q7 в Новосибирске, попросил суд о снисхождении к виновнику ДТП.

В Новосибирске прошло заседание по делу новосибирца, который насмерть сбил 5-летнего мальчика. Отец погибшего ребенка попросил суд проявить снисхождение к виновнику ДТП.

Очередное заседание по делу Дмитрия К., бывшего заместителя директора физматшколы при НГУ, прошло 25 февраля в Советском районном суде Новосибирска. Мужчину обвиняют в гибели ребенка.

Летом прошлого года мужчина на Audi Q7 сбил 5-летнего мальчика на пешеходном переходе на улице Терешковой. Первой дорогу переходила девочка, за ней на самокате ехал мальчик, за ним шла мать с грудным ребенком на руках. Водитель пропустил девочку и тронулся – в этот момент на «зебру» выехал мальчик. По словам мужчины, он не успел его заметить. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В отношении Дмитрия К. возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкших по неосторожности смерть человека».

Сегодня защита 56-летнего мужчины попросила приобщить к делу результаты экспертизы, показавшей, что водитель не имел возможности заметить пешехода и отреагировать на его появление из-за разницы в скорости. Автомобиль двигался со скоростью 7,2 км/ч, а мальчик – 12 км/ч.

Отец погибшего ребенка заявил, что не готов заключить мировое соглашение, однако попросил суд о снисхождении к водителю. По словам мужчины, он не имеет неприязни или жажды мести и будет рад, если суд смягчит наказание, «насколько это возможно», передает АиФ-Новосибирск из зала суда. Он рассказал, что после ДТП Дмитрий К. передал его семье моральную компенсацию, а также пожертвовал много денег православному фонду, помогающему жертвам ДТП.

Следующее заседание по делу пройдет в конце марта 2022 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в ДТП под Новосибирском погибли трое взрослых и ребенок.