ТУАД восстановил заледеневшую трубу на трассе в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой ТУАД

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области устранило обледенение и закупорку льдом одной из труб на трассе в Тогучинском районе.

25 февраля сотрудники ТУАД ликвидировали угрозу разлива воды на трассе Тогучин — Златоуст. О повреждении водопропускной трубы — её обледенении и закупорке льдом — в учреждение сообщил местный житель.

После этого специалисты «Новосибирскавтодора» подвезли к трубе реагенты и горячую воду. Повреждений и деформаций на трубе выявлено не было. После этого ремонтная бригада срубила лёд на подходах к трубе, а также установила за ней круглосуточное наблюдение. Об этом сообщил эксперт ТУАД Константин Попелуха.

Напомним, в ноябре 2021 года ТУАД возглавил Владимир Воспанчук, ранее работавший в бердском «Комбинате бытовых услуг». До него должность занимал Михаил Чуманов, который был арестован по коррупционной статье.

В конце января 2022 года дорожников Новосибирска оштрафовали на 20 миллионов рублей после взяток экс-руководителю ТУАД.