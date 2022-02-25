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ТУАД восстановил заледеневшую трубу на трассе в Новосибирской области

Фото ТУАД восстановил заледеневшую трубу на трассе в Новосибирской области
Фото ТУАД восстановил заледеневшую трубу на трассе в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой ТУАД

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области устранило обледенение и закупорку льдом одной из труб на трассе в Тогучинском районе.

Фото ТУАД восстановил заледеневшую трубу на трассе в Новосибирской области 2

25 февраля сотрудники ТУАД ликвидировали угрозу разлива воды на трассе Тогучин — Златоуст. О повреждении водопропускной трубы — её обледенении и закупорке льдом — в учреждение сообщил местный житель.

Фото ТУАД восстановил заледеневшую трубу на трассе в Новосибирской области 3

После этого специалисты «Новосибирскавтодора» подвезли к трубе реагенты и горячую воду. Повреждений и деформаций на трубе выявлено не было. После этого ремонтная бригада срубила лёд на подходах к трубе, а также установила за ней круглосуточное наблюдение. Об этом сообщил эксперт ТУАД Константин Попелуха.

Фото ТУАД восстановил заледеневшую трубу на трассе в Новосибирской области 4

Напомним, в ноябре 2021 года ТУАД возглавил Владимир Воспанчук, ранее работавший в бердском «Комбинате бытовых услуг». До него должность занимал Михаил Чуманов, который был арестован по коррупционной статье.

В конце января 2022 года дорожников Новосибирска оштрафовали на 20 миллионов рублей после взяток экс-руководителю ТУАД.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
ТУАД
Тогучин
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