В Новосибирске арестовали лжетеррориста за минирование судов

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Жителя Новосибирска, который сообщил о минировании Железнодорожного и Новосибирского областных судов, на месяц отправили в следственный изолятор.

25 февраля Железнодорожный суд постановил арестовать жителя Новосибирска Ивана Захарова по обвинению в акте лжетерроризма. По версии следствия, 27 января мужчина позвонил на горячую линию по номеру 112 и сообщил, что Железнодорожный и Новосибирский областные суды заминированы. Работа учреждений была приостановлена, правоохранители обследовали здания и не нашли в них следов взрывчатых веществ.

«Своими умышленными действиями Захаров И. Н. отвлёк силы и средства полиции на проверку сообщения, нарушив нормальный ритм работы УМВД России по городу Новосибирску», – говорится в сообщении Железнодорожного районного суда.

В результате Захарова задержали, ему предъявили обвинение в заведомо ложном сообщении о действиях, создающих угрозу безопасности людей. Железнодорожный суд постановил отправить его на один месяц и четверо суток в следственный изолятор на время расследования.

Предполагается, что арестованный имеет отношение ещё к 8 эпизодам лжеминирования судов в Новосибирске.

Напомним, в январе глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил силовикам проверить массовое «минирование» школ и детсадов в Новосибирске.