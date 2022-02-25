В Новосибирске арестовали лжетеррориста за минирование судов

Фото Управления Судебного департамента в Новосибирской области
Жителя Новосибирска, который сообщил о минировании Железнодорожного и Новосибирского областных судов, на месяц отправили в следственный изолятор.
25 февраля Железнодорожный суд постановил арестовать жителя Новосибирска Ивана Захарова по обвинению в акте лжетерроризма. По версии следствия, 27 января мужчина позвонил на горячую линию по номеру 112 и сообщил, что Железнодорожный и Новосибирский областные суды заминированы. Работа учреждений была приостановлена, правоохранители обследовали здания и не нашли в них следов взрывчатых веществ.
«Своими умышленными действиями Захаров И. Н. отвлёк силы и средства полиции на проверку сообщения, нарушив нормальный ритм работы УМВД России по городу Новосибирску», – говорится в сообщении Железнодорожного районного суда.
В результате Захарова задержали, ему предъявили обвинение в заведомо ложном сообщении о действиях, создающих угрозу безопасности людей. Железнодорожный суд постановил отправить его на один месяц и четверо суток в следственный изолятор на время расследования.
Предполагается, что арестованный имеет отношение ещё к 8 эпизодам лжеминирования судов в Новосибирске.
Напомним, в январе глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил силовикам проверить массовое «минирование» школ и детсадов в Новосибирске.
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