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общество

Бастрыкин поручил проверить массовое «минирование» школ в Новосибирске

Фото Бастрыкин поручил проверить массовое «минирование» школ в Новосибирске
Фото Бастрыкин поручил проверить массовое «минирование» школ в Новосибирске

Фото «АиФ-Новосибирск»

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил организовать проверку «минирования» в ряде новосибирских школ.

19 января Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку после получения правоохранительными органами сообщений о «минировании» нескольких школ города.

В настоящее время следователь проводит проверочные мероприятия, в ходе которых будут устанавливаться полные обстоятельства произошедшего. После получения результатов проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, сообщения о «минировании» касались не только школ Новосибирска, но и нескольких детских садов города.

Как ранее писал Сиб.фм, в массовой рассылке, которую получили образовательные учреждения, автор письма заявлял, что «заберёт самое дорогое», так как его «всегда не замечали» и он «был пустым местом».

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
Следственный комитет
происшествие
минирование
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