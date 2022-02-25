В Новосибирске мобильным инфекционным бригадам начали выдавать планшеты

Фото: сайт правительства Новосибирской области

Врачи в Новосибирске начали получать планшеты для выездов к пациентам на дом, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Служба скорой помощи и пять поликлиник Новосибирска получили планшеты, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Теперь врачи могут оперативно узнавать всю медицинскую информацию о пациентах, давать назначения и оформлять больничные.

«Планшеты позволяют получить защищённый доступ к медицинской информационной системе Новосибирской области — врач может оперативно получить необходимую информацию, в том числе об анамнезе пациента, а также зафиксировать результаты осмотра. По сути, медицинские работники во время выездов получают полноценное рабочее место. Это пилотный проект, который в дальнейшем будет развиваться и масштабироваться», — пояснила заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Ирина Савельева.

В конце 2021 года по поручению губернатора Андрея Травникова Минцифры приобрело и передало медучреждениям 46 планшетов для ковидных бригад, выезжающих к пациентам.

Речь идёт об отечественных планшетах модели Aquarius. Они соответствуют требованиям Минпромторга РФ и работают на операционной системе, включённой в Реестр отечественного ПО. Все устройства оснащены средствами защиты информации и имеют прочный корпус.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что один такой планшет стоит 51,3 тысячи рублей.