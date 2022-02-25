В Новосибирске начали монтаж фасада входных групп с билетными кассами в новом ЛДС

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

В Новосибирске приступили к монтажу входных групп, где будут продавать билеты на новой ледовой арене.

В Новосибирске рабочие начали монтаж сэндвич-панелей входных групп, где будут расположены билетные кассы на стройке новой ледовой арены к МЧМ-2023. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 24 февраля.

Входные группы – это два здания, в которых будут продавать билеты на мероприятия. Вместе с тем здесь установят камеры хранения и оборудование для досмотра посетителей.

Параллельно ведут работы по монтажу лифтов в наземном пешеходном переходе к новому ЛДС. Лифтовые шахты облицованы стеклом. Известно, что сами лифты уже доставили в Новосибирск, в ближайшее время подрядная организация определит дату ввода перехода в эксплуатацию.

Так, надземную часть перехода собрали из металлических ферм, она состоит из двух разрезных пролётных строений. Внутри эстакады смонтируют систему освещения и видеонаблюдения. Протяжённость самого подземного тоннеля составит 54 метра, а пропускная способность – 4,5 тысячи человек в час.

Напомним, что ранее в новом ЛДС в основном корте завершили монтаж фальцевой кровли. Это один из основных этапов закрытия теплового контура в здании ледовой арены.