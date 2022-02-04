Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске закончили монтаж фальцевой кровли над основным кортом и трибунами ЛДС

Фото В Новосибирске закончили монтаж фальцевой кровли над основным кортом и трибунами ЛДС
Фото В Новосибирске закончили монтаж фальцевой кровли над основным кортом и трибунами ЛДС

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Над основным кортом и трибунами нового ЛДС в Новосибирске завершён монтаж фальцевой кровли — один из основных этапов закрытия теплового контура здания, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Большая часть работ по обустройству фальцевой кровли на основной арене нового ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске позади. Близится к завершению монтаж кровли по периферийным зонам, передаёт пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на генподрядчика ООО «ЭлинАльфа».

«Кроме того, в ускоренном темпе строители ведут остекление фасада здания, конструкции для уникальных витражей уже установлены полностью, теперь монтируются стеклопакеты», — отмечается в сообщении.

Внутри ЛДС активно идут работы по разным направлениям: возводятся внутренние перегородки, проводятся системы отопления, дымоудаления и вентиляции, слаботочные системы, а также заливаются полы. Постепенно строители получают оборудование.

Напомним, что комплекс работ по устройству кровли на двух малых аренах уже завершён полностью, помещения отапливаются. Вскоре подать тепло готовятся и в главное здание.

Что касается срока ввода в эксплуатацию, сдать ЛДС планируют до 1 октября 2022 года. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, темпы работ строители набрали хорошие, поэтому задержек быть не должно.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Новосибирск
лдс
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

18618
Длинные каникулы приготовило правительство россиянам в феврале 2022 года: сколько дней отдыхаем на День защитника Отечества
13124
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
12388
«Это что, новая русская звезда?»: биатлонист Йоханнес Бё высмеял участника Олимпиады из Новосибирска
11499
«Наш самолёт оказался хуже»: лётчик-испытатель из Новосибирска Барсук признал победу екатеринбургского «Байкала» над разработкой СибНИА
8019
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
7395
Мэрия Новосибирска ищет 13 сотрудников на работу
7107
АО «Новосибирскавтодор» отремонтирует два участка федеральной трассы в регионе за 1,2 млрд рублей