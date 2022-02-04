В Новосибирске закончили монтаж фальцевой кровли над основным кортом и трибунами ЛДС

Над основным кортом и трибунами нового ЛДС в Новосибирске завершён монтаж фальцевой кровли — один из основных этапов закрытия теплового контура здания, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Большая часть работ по обустройству фальцевой кровли на основной арене нового ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске позади. Близится к завершению монтаж кровли по периферийным зонам, передаёт пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на генподрядчика ООО «ЭлинАльфа».

«Кроме того, в ускоренном темпе строители ведут остекление фасада здания, конструкции для уникальных витражей уже установлены полностью, теперь монтируются стеклопакеты», — отмечается в сообщении.

Внутри ЛДС активно идут работы по разным направлениям: возводятся внутренние перегородки, проводятся системы отопления, дымоудаления и вентиляции, слаботочные системы, а также заливаются полы. Постепенно строители получают оборудование.

Напомним, что комплекс работ по устройству кровли на двух малых аренах уже завершён полностью, помещения отапливаются. Вскоре подать тепло готовятся и в главное здание.

Что касается срока ввода в эксплуатацию, сдать ЛДС планируют до 1 октября 2022 года. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, темпы работ строители набрали хорошие, поэтому задержек быть не должно.