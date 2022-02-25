В Новосибирске начали продавать «противопожарный» хлеб с QR-кодом МЧС

Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области
Более 300 буханок «противопожарного» хлеба распространяют по магазинам Новосибирской области.
В Новосибирскую область на протяжении нескольких месяцев будут поставлять «противопожарный» хлеб. На буханках будет специальный QR-код, который позволит мгновенно получить информацию о правилах пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Выпечкой хлеба займётся хлебообъединение «Восход», которое поддержало инициативу сотрудников МЧС. По данным ведомства, QR-коды будут отсылать покупателей на Instagram-аккаунт спасателей.
«Подобные QR-коды на наш Instagram-аккаунт, в котором публикуем профилактические ролики, памятки и другую полезную информацию, мы давно используем в раздаточном материале. Идея размещать его на товарах широкого потребления появилась давно. На поиск подходящей компании ушло порядка четырёх месяцев. Мы рады, что «Восход» стал нашим единомышленником в просвещении жителей области. Размещение на упаковке изделий QR-кода – удобное решение. Мелкий текст на обороте вряд ли кто-то будет читать, изображение же привлекает внимание», – объяснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новосибирску Александр Гаврильченко.
Всего по магазинам региона распространят 307 200 буханок «противопожарного» хлеба, которых должно хватить на три месяца, однако возможен дополнительный тираж. С помощью него граждане смогут узнать об элементарных правилах пожарной безопасности. Как только пользователь наведёт на QR-код камеру, его первым делом направят на минутный ролик на тему неосторожных действий с огнём в быту.
Кроме того, граждане смогут открыто обращаться в ведомство по любым интересующим вопросам. Проект был запущен недавно, но Александр Гаврильченко рассказывает, что уже виден результат.
Приобрести «противопожарный» хлеб можно уже сегодня в любом магазине, где представлена продукция «Восхода».
Напомним, что за минувшие сутки пожарные МЧС потушили открытые возгорания после взрыва на крыше строящегося здания ЖК «Беринг».
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