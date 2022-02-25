В центре Новосибирска произошёл взрыв на крыше строящегося ЖК «Беринг»

Фото из Telegram-канала «АСТ-54 Black»

Ночью 25 февраля в центре Новосибирска очевидцы услышали громкий хлопок от взрыва на стройплощадке жилого комплекса «Беринг».

В Новосибирске в ночь на 25 февраля произошёл взрыв баллона на крыше строящегося ЖК «Беринг», который находится на улице Владимировской. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

По словам очевидцев, на крыше здания прозвучал взрыв в 01:53 и его было слышно на всём правом берегу. По предварительным данным, причиной хлопка мог стать взрыв газового баллона на верхнем этаже строящегося здания ЖК «Беринг». После этого на объекте загорелись крыша и утеплитель.

Также очевидцы сообщают, что на месте работали спасательные службы МЧС и занимались тушением утеплителя. Согласно кадрам с места инцидента здесь был развёрнут оперативный штаб, стояли автолестницы, а также находилась бригада скорой помощи.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области пообещали прокомментировать произошедшее. Сиб.фм следит за развитием событий.

Напомним, ранее в Новосибирске произошёл взрыв на молочном заводе в Купино, где производят мороженое. Известно, что в происшествии пострадали люди, которые на данный момент находятся в ожоговом центре. По данному факту также было возбуждено уголовное дело. Однако Сиб.фм выяснил, что завод не прекратил работу и продолжает производство мороженого.