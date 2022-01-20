Новосибирский СК начал проверку после взрыва на молочном заводе в Купино

Фото и видео предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Новосибирской области

На заводе под Новосибирском начали доследственную проверку после взрыва во время ремонта холодильной системы.

Карасукский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Новосибирской области организовал проведение доследственной проверки после возгорания холодильного устройства на заводе «Купинское мороженое».

На данный момент следователь проводит проверочные мероприятия, в ходе которых будут устанавливаться полные обстоятельства произошедшего. Исходя из результатов проверки будет принято процессуальное решение.

Сообщается, что в результате ЧП пострадали трое работников, которые занимались ремонтом холодильной установки. В настоящее время один из них находится в реанимации в тяжёлом состоянии, ещё двое — в отделении хирургии в состоянии средней степени тяжести.

Как ранее писал Сиб.фм, после взрыва азота во время заправки морозильной камеры на заводе обрушилась стена площадью 15 квадратных метров.