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Новосибирский СК начал проверку после взрыва на молочном заводе в Купино

Фото Новосибирский СК начал проверку после взрыва на молочном заводе в Купино
Фото Новосибирский СК начал проверку после взрыва на молочном заводе в Купино

Фото и видео предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Новосибирской области

На заводе под Новосибирском начали доследственную проверку после взрыва во время ремонта холодильной системы.

Фото Новосибирский СК начал проверку после взрыва на молочном заводе в Купино 2

Карасукский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Новосибирской области организовал проведение доследственной проверки после возгорания холодильного устройства на заводе «Купинское мороженое».

На данный момент следователь проводит проверочные мероприятия, в ходе которых будут устанавливаться полные обстоятельства произошедшего. Исходя из результатов проверки будет принято процессуальное решение.

Фото Новосибирский СК начал проверку после взрыва на молочном заводе в Купино 3

Сообщается, что в результате ЧП пострадали трое работников, которые занимались ремонтом холодильной установки. В настоящее время один из них находится в реанимации в тяжёлом состоянии, ещё двое — в отделении хирургии в состоянии средней степени тяжести.

Как ранее писал Сиб.фм, после взрыва азота во время заправки морозильной камеры на заводе обрушилась стена площадью 15 квадратных метров.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
ЧП
Следственный комитет
Завод
взрыв
Купино
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