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В Новосибирске с товаров Apple сняли ценники

Фото В Новосибирске с товаров Apple сняли ценники
Фото В Новосибирске с товаров Apple сняли ценники

Фото Сиб.фм

Магазины техники и электроники в Новосибирске массово повышают цены на фоне ситуации в Донбассе и роста курса доллара. В отделе Re:Store в «Ройял Парке» утром 25 февраля все модели iPhone были без ценников — консультант готовил новые.

Цены на бытовую технику и электронику в Новосибирске резко подскочили на фоне обострения ситуации в Донбассе и роста курса доллара, подтвердили продавцы. Утром 25 февраля в отделе DNS в ТРК «Ройял Парк» на Красном проспекте консультант менял ценники на все телевизоры.

На фото ниже стопка новых ценников, которые предстояло разобрать мужчине. На сколько увеличилась стоимость товаров, он сказать затруднился, но привёл пару примеров.

Фото В Новосибирске с товаров Apple сняли ценники 2

«Этот телевизор раньше стоил 43 тысячи, теперь — 55. А другой, вон тот (показал в сторону), подорожал с 68 до 77 тысяч», — пояснил он, не углубляясь в описание моделей.

На вопрос о том, почему ценники отсутствуют на товарах Apple, мужчина ответил, что причина та же, и после ТВ он как раз займётся «айфонами», «маками» и прочими «яблочными» товарами.

Фото В Новосибирске с товаров Apple сняли ценники 3

Стоит отметить, что на витрине со смартфонами в ДНС без ценников стояли только модели iPhone, на остальные ценники были на месте.

Фото В Новосибирске с товаров Apple сняли ценники 4

«Хотите от меня лайфхак? — поинтересовался консультант. Если у вас есть деньги и вы хотите купить какой-то товар, делайте это прямо сейчас, пока я не поменял ценник. Пока в зале указана старая стоимость, вы можете спокойно платить по ней. Уже через 10 минут такой возможности не будет».

В отделе Re:Store на пару этажей выше тоже бросилось в глаза отсутствие ценников. На вопрос, с чем оно связано, консультант, как и следовало ожидать, ответил: с Донбассом. На кассе уже лежали новые ценники.

Фото В Новосибирске с товаров Apple сняли ценники 5

Фото В Новосибирске с товаров Apple сняли ценники 6

Как и коллега из DNS, консультант Re:Store не сказал, на сколько подорожал товар, но привёл в пример iPhone 13 на 256 Гб. Раньше его можно было купить за 85 тысяч рублей, теперь он стоит 104 тысячи, пояснил продавец.

Фото В Новосибирске с товаров Apple сняли ценники 7

Посетителей в магазинах утром в пятницу не было, разве что в DNS мужчина присматривал стиральную машину, а в районе холодильников работала уборщица.

Ажиотажа продавцы не заметили, но допустили, что менять ценники теперь придётся часто, хотя в Re:Store их итак обновляли дважды в сутки.

Сиб.фм обратился в управление ФАС по Новосибирской области, чтобы узнать, планируют ли там заниматься регулировкой цен. Оперативно получить ответ не удалось.

Напомним, 24 февраля, после объявления о спецоперации в Донбассе, сайт dns-shop.ru «упал» из-за внештатной ситуации. Предположительно, причиной сбоя стал массовый наплыв посетителей, желающих вложиться в технику.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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цены
Apple
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