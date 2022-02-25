В Новосибирске смонтировали первую платформенную дверь на станции метро «Спортивная»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске установят первые в городе платформенные двери в метро на станции «Спортивная».

В Новосибирске на новой строящейся станции метро «Спортивная» закончили монтаж первой платформенной двери. Всего планируют установить по 10 дверей на каждой платформе. Об этом сообщила подрядная организация «СпецТрансСтрой».

На сайте компании сообщили, что монтаж первой двери на платформе рабочие начали неделю назад. Она позволит отгораживать посадочную платформу от путей.

«После установки первых дверей будет произведён цикл испытаний в ночные технологические окна. Мы проверим их работу в рамках использования данных конструкций при отрицательных температурах. Затем начнётся второй этап испытаний – в дневное время», – сообщил гендиректор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

По данным компании, всего на станции будет установлено 20 дверей, то есть по 10 дверей на каждой платформе. Известно, что оградительные двери на перронах есть только в метрополитене Санкт-Петербурга, а теперь появятся и в Новосибирске.

Напомним, что станцию «Спортивная» строят к МЧМ-2023. Параллельно ведутся работы по строительству нового ЛДС, где уже приступили к монтажу фасада входных групп с билетными кассами – они будут расположены в двух отдельно стоящих зданиях.