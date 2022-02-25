В Новосибирске создали петицию к Путину из-за повышения цен на iPhone в DNS

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Жительница Новосибирска Елизавета Уварова создала на имя Владимира Путина петицию против повышения цен на iPhone в сети DNS. Женщина попросила президента «остановить бесчинство» продавцов, наживающихся на ситуации в Донбассе.

На портале change.org 25 февраля появилась новая петиция на имя президента России Владимира Путина. Автор — жительница Новосибирска Елизавета Уварова — попросила главу государства «остановить бесчинство обнаглевших торгашей», наживающихся на ситуации в Донбассе.

«Пока российские военные, рискуя собой, освобождают Донбасс, коммерсанты пользуются нестабильностью русской валюты и задирают цены на товары. Прикрываясь псевдоаргументами о росте доллара (ну какое отношение он имеет к уже имеющимся на складах товарам?!), торговцы стремительно меняют ценники! Особенно сильно это заметно по магазинам электроники. Крупная торговая сеть ДНС 24 февраля задрала ценники на айфоны на 20-30 процентов! Подорожали и другие товары», — объяснила сибирячка.

Действия DNS Уварова назвала экономическим мародёрством и возмутилась, что Федеральная антимонопольная служба не вмешивается в происходящее.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как после объявления военной спецоперации в Донбассе консультант в отделе DNS в ТРК «Ройял Парк» на Красном проспекте менял ценники на все телевизоры и товары Apple. Продавец объяснил, что в связи с ростом курса доллара на фоне ситуации в Донбассе ассортимент подорожал.