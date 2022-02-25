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общество

В Tik-Tok появился аккаунт ясновидящей Ванги с предсказанием об Украине

Фото В Tik-Tok появился аккаунт ясновидящей Ванги с предсказанием об Украине
Фото В Tik-Tok появился аккаунт ясновидящей Ванги с предсказанием об Украине

Фото Тик-Ток

У знаменитой болгарской ясновидящей Ванги появился аккаунт в популярной социальной сети Tik-Tok, на провидицу подписались уже почти 60 тысяч человек.

Более 60 тысяч пользователей соцсети Тик-Ток подписались на "Вангу 2021". Профиль болгарской ясновидящей набирает популярность с каждым днём, особенно — на фоне событий в Украине, которое пророчица предсказала с поразительной точностью.

Создатель аккаунта великой ясновидящей в качестве контента выкладывает нарезки видео с её выступлениями.

В предсказаниях речь идёт о новых вспышках коронавируса, военных конфликтах и вражде между людьми.

Как ранее писал Сиб.фм, исследователи нашли архивное пророчество болгарки Ванги о происходящем в Донбассе.

Жители России и Украины были шокированы, когда узнали об одном из последних пророчеств болгарской предсказательницы Ванги. Перед смертью она рассказывала о глобальном политической перевороте, страшной войне и объединении территорий.

Сегодня в контексте последних событий, разворачивающихся в Донбассе и Украине в целом, многие вспомнили знаменитое пророчество болгарки Ванги. Накануне смерти она предсказывала глобальные политические изменения, в которых правитель сумеет создать «мощное славянское государство».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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