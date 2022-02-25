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В центре Новосибирска появились автозаки и полицейские 25 февраля

Фото В центре Новосибирска появились автозаки и полицейские 25 февраля
Фото В центре Новосибирска появились автозаки и полицейские 25 февраля

Фото Густаво Зырянова

В пятницу, 25 февраля, в центре Новосибирска были замечены несколько автомобилей полиции, а также автозак.

Несколько спецавтомобилей дежурят на центральной площади Новосибирска в пятницу, 25 февраля. У памятника Ленину на Красном проспекте припаркован автозак, около десяти машин ДПС, а территорию патрулируют сотрудники полиции.

Фото В центре Новосибирска появились автозаки и полицейские 25 февраля 2

На месте находятся не менее десяти правоохранителей.

Накануне вечером, 24 февраля, у НОВАТа прошла несанкционированная акция, по итогам которой были задержаны 20 человек. Участникам мероприятия были вынесены предупреждения, в отношении 8 человек составлены протоколы об административных нарушениях.

Фото В центре Новосибирска появились автозаки и полицейские 25 февраля 3

«В связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в публичных мероприятиях жителям Новосибирской области о том, что данные мероприятия не были согласованы в установленном порядке органами исполнительной власти. Проведение таких акций незаконно», – объяснили в правительстве Новосибирской области.

Фото В центре Новосибирска появились автозаки и полицейские 25 февраля 4

Начальник управления административных органов администрации губернатора и правительства региона Алексей Кириллов подчеркнул, что действия участников акции «способствуют дестабилизации ситуации в обществе, что в текущий момент особенно недопустимо».

Напомним, 25 февраля в небе над Новосибирском был замечен военный вертолёт. Он завис над зданием оперного театра.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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