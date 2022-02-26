Архивное пророчество Ванги: провидица предсказала войну в Украине

Кадр из видео в TikTok

Известная болгарская ясновидящая Ванга перед смертью оставила пророчество о будущем Украины, она говорила: «Война там будет страшная».

После последних событий в Украине многие были шокированы архивным пророчеством болгарки Ванги. Оказалось, что перед смертью провидица предвидела глобальные политические изменения, просила о мире, и говорила о завершении войны. Недавно исследователи обнаружили это старое предсказание.

В контексте последних событий, которые разворачиваются в Донбассе и Украине многие узнали о старом пророчестве Ванги. Оказалось, что перед смертью, лёжа на больничной койке, она предсказывала войну и рассказывала о правителях, один из них создаст «мощное славянское государство», а другой создаст мир на ближайшую тысячу лет.

Предсказание о «мощном славянском государстве» вспомнил кум Ванги в одном из выпусков «Пусть говорят». Он рассказывал, что однажды между ним и Вангой шёл разговор во время обычного чаепития. Мужчина упомянул, что он родом из Курской области рядом с Украиной, а предсказательница вдруг заявила, что «там» однажды случится «страшная война».

«Она сказала: "Война там будет, война страшная. Разрушат там всё, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится"», – вспомнил мужчина.

Предсказание о правителе, который подарит мир, распространилось в видео в TikTok. На нём показаны архивные кадры, на которых Ванга перед смертью лежит на больничной койке. Болгарка тогда уже не могла вставать и просила о мире.

«Примите меры, когда я уйду, чтобы они не ругались и не нашпионили друг другу», – просила она.

По словам одной из приближенных к предсказательнице, она предвидела мир и покой. Однако это произойдёт только тогда, когда «придёт восьмой». Исследователи пророчеств Ванги предполагают, что речь идёт о восьмом президенте Украины, однако сегодня там лишь шестой правитель.

Давала Ванга и предсказание о «зелёном господаре». По словам её кума, «господарь» сможет найти себе союзников из-за того, что он весёлый, хороший и многим нравится. Однако он может завести государство туда, что гражданам придётся сдаваться «чуть ли не в рабство».

Напомним, что в TikTok набирает популярность профиль, который публикует предсказания болгарской ясновидящей Ванги.