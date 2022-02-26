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общество

Магазины электроники в Новосибирске подняли цены почти на 30 %

Фото Магазины электроники в Новосибирске подняли цены почти на 30 %
Фото Магазины электроники в Новосибирске подняли цены почти на 30 %

Сиб.фм

В Новосибирске магазины бытовой техники и электроники подняли цены практически на 30 %.

Новосибирские магазины бытовой техники и электроники продолжают менять ценники на товары. После начала спецоперации на Украине и роста курса доллара цены в магазинах техники выросли почти на треть.

В России взлетели цены на бытовую техники и электронику. Продавцы сетевых магазинов бытовой техники и электроники в Новосибирске начали менять ценники вслед за одним из крупнейших российских ритейлеров электроники DNS. В некоторых магазинах сотрудники не успевают менять ценники – там появились объявления о неактуальности всех старых цен.

Глава DNS Дмитрий Алексеев открыто заявил о росте цен на электронику на 30 % в связи с падением курса рубля и объявленными против России санкциями. Еще больше на рост цен повлиял ажиотаж покупателей.

После публичного заявления Алексеева цены на технику и электронику поползли вверх и в других сетевых магазинах. ФАС объявила о проверке обоснованности повышения цен в DNS, затем глава торговой сети заявил, что надеется на минимизацию дискомфорта для покупателей.

Пользователи соцсетей рассказывают, что им отменяют даже доставку давно заказанных и оплаченных по старой цене товаров, предлагая взамен купить продукцию по новой, взвинченной, цене. Например, всего за один день на 15 000 рублей подорожали некоторые модели iPhone.

Как будет развиваться ситуация с ценами на бытовую технику и электронику дальше, пока невозможно сказать точно. Нынешний рост цен может быть сопоставим с тем, который наблюдался во время крымских событий в 2014 году, когда резко просел рубль. Стоит отметить, что тогда люди массово скупали бытовую технику, а затем продавали ее за полцены на сайтах частных объявлений.

Экономисты призывают россиян не приобретать ненужные товары и не тратить деньги в ажиотаже.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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