Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Не больше 10 000 рублей: россиян предупредили о новом ограничении по наличным средствам

Фото Не больше 10 000 рублей: россиян предупредили о новом ограничении по наличным средствам
Фото Не больше 10 000 рублей: россиян предупредили о новом ограничении по наличным средствам

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Депутаты рассмотрят новый законопроект об ограничении выдачи наличных средств при определённых обстоятельствах.

В России может вступить в силу новое ограничение по выдаче наличных средств в банкоматах – в базе документов Госдумы уже появился данный законопроект. Как сообщает PRIMPRESS, изменения в ближайшее время рассмотрят депутаты и вынесут решение.

В документе законопроекта указано ограничение на выдачу наличных денег россиянам при определённых обстоятельствах. В частности, изменение касается сдачи цветных и любых видов металлов на лом. Объясняется решение тем, что люди могут получать деньги взамен на металл.

Однако правила выдачи наличностей могут измениться. Например, если при сдаче цветного металла общая сумма составит более 120 тысяч рублей, то человеку деньги должны давать только наличными. Если человек сдаёт чёрный металл, то ограничение составляет 10 тысяч рублей.

В законопроекте сообщается, что в остальных случаях выплата будет производиться только в безналичном расчёте.

Отметим, что в связи с последними событиями «Сбербанк», ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением о поддержке своих клиентов.

Напомним, что ранее Пенсионный фонд России также объявил о дополнительных выплатах военным и силовикам.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инна Могилевская
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16329
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
14464
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
11597
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
9111
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
8601
ВТБ расширит список отделений, работающих в выходные
7495
Под Новосибирском открылся исправительный центр для осуждённых
6854
Сайты Кремля и Совфеда подверглись кибератакам