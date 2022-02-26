Не больше 10 000 рублей: россиян предупредили о новом ограничении по наличным средствам

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Депутаты рассмотрят новый законопроект об ограничении выдачи наличных средств при определённых обстоятельствах.

В России может вступить в силу новое ограничение по выдаче наличных средств в банкоматах – в базе документов Госдумы уже появился данный законопроект. Как сообщает PRIMPRESS, изменения в ближайшее время рассмотрят депутаты и вынесут решение.

В документе законопроекта указано ограничение на выдачу наличных денег россиянам при определённых обстоятельствах. В частности, изменение касается сдачи цветных и любых видов металлов на лом. Объясняется решение тем, что люди могут получать деньги взамен на металл.

Однако правила выдачи наличностей могут измениться. Например, если при сдаче цветного металла общая сумма составит более 120 тысяч рублей, то человеку деньги должны давать только наличными. Если человек сдаёт чёрный металл, то ограничение составляет 10 тысяч рублей.

В законопроекте сообщается, что в остальных случаях выплата будет производиться только в безналичном расчёте.

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