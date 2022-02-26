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общество

Новосибирский агроном объяснила, какие цветы нужно посадить на даче

Фото Новосибирский агроном объяснила, какие цветы нужно посадить на даче
Фото Новосибирский агроном объяснила, какие цветы нужно посадить на даче

Pixabay.com

Новосибирский агроном рассказала, какие цветы лучше всего посадить на даче.

Агроном из Новосибирска Людмила Шубина назвала самые модные в последних сезонах и наиболее устойчивые к климату Сибири цветы, которые можно посадить на даче. Об этом сообщили СМИ.

«Самый популярный цветок для дачников – это эустома», – заявила Людмила Шубина.

Новосибирский агроном рассказала, что в последние несколько лет эустома все больше завоевывает любовь сибирских дачников. Это яркий и при этом устойчивый к сибирскому климату цветок, который можно высадить на даче летом.

«Эустома хорошо растет в холодном климате Сибири, перед посадкой летом ее нужно засеять уже сейчас», – сказала Шубина.

Эксперт посоветовала новосибирцам начинать сеять эустому уже в феврале. Тогда она будет цвести в июле и августе. При этом необходимо затемнять цветок, чтобы он не получил солнечные ожоги, передает АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский агроном Шубина рассказала, как выбрать землю под рассаду.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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