Новосибирский агроном объяснила, какие цветы нужно посадить на даче

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Новосибирский агроном рассказала, какие цветы лучше всего посадить на даче.

Агроном из Новосибирска Людмила Шубина назвала самые модные в последних сезонах и наиболее устойчивые к климату Сибири цветы, которые можно посадить на даче. Об этом сообщили СМИ.

«Самый популярный цветок для дачников – это эустома», – заявила Людмила Шубина.

Новосибирский агроном рассказала, что в последние несколько лет эустома все больше завоевывает любовь сибирских дачников. Это яркий и при этом устойчивый к сибирскому климату цветок, который можно высадить на даче летом.

«Эустома хорошо растет в холодном климате Сибири, перед посадкой летом ее нужно засеять уже сейчас», – сказала Шубина.

Эксперт посоветовала новосибирцам начинать сеять эустому уже в феврале. Тогда она будет цвести в июле и августе. При этом необходимо затемнять цветок, чтобы он не получил солнечные ожоги, передает АиФ-Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский агроном Шубина рассказала, как выбрать землю под рассаду.