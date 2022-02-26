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Новосибирский суд смягчил режим принудительного лечения якутскому шаману

Фото Новосибирский суд смягчил режим принудительного лечения якутскому шаману
Фото Новосибирский суд смягчил режим принудительного лечения якутскому шаману

Pixabay.com

В Новосибирске суд смягчил тип принудительного лечения якутскому шаману Габышеву.

Новосибирский суд смягчил якутскому шаману Александру Габышеву тип стационара для принудительного лечения. Об этом заявила его адвокат.

Заельцовский районный суд Новосибирска смягчил якутскому шаману режим принудительного лечения. Александра Габышева направят в специализированный стационар в другом регионе, там нет интенсивного наблюдения. Переведут в другой стационар его без конвоя ФСИН и этапирования через СИЗО.

Адвокат Габышева Ольга Тимофеева заявила РИА Новости, что ее подзащитный не нуждается в принудительном лечении. В закрытую психиатрическую больницу шамана направил суд осенью прошлого года.

В отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. После диагностики психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Мужчина объявил себя «шаманом-воином» и отправился в «поход на Москву».

Ранее Сиб.фм писал, что отец сбитого насмерть 5-летнего мальчика в Новосибирске попросил суд о снисхождении к водителю.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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