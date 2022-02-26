Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Под Новосибирском прекращены поиски пропавшего 14-летнего мальчика

Фото Под Новосибирском прекращены поиски пропавшего 14-летнего мальчика
Фото Под Новосибирском прекращены поиски пропавшего 14-летнего мальчика

26 февраля в Новосибирской области обнаружили пропавшего 14-летнего подростка – оказалось, что мальчик сбежал после родительского собрания в школе.

В Новосибирской области утром 26 февраля нашли пропавшего 14-летнего подростка Романа Н. Оказалось, что прошлым вечером мальчик сбежал после родительского собрания в школе Бердска. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Напомним, что объявление о пропаже ребёнка опубликовали вечером в пятницу, 25 февраля. Сообщалось, что подросток ушёл в неизвестном направлении. В тот же день поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил сбор на поиск школьника. Поиски продолжались до 5 утра.

Сегодня, 26 февраля, волонтёры объявили, что 14-летний мальчик найден живым и здоровым, его жизни ничего не угрожает. Оказалось, что ребёнок накануне вечером сбежал от мамы после родительского собрания, куда женщины вызвали из-за оценок и плохого поведения ребёнка.

Напомним, что в Новосибирске также продолжаются поиски 15-летнего рыжего подростка, который 2,5 месяца назад сбежал из реабилитационного центра. Ориентировку на мальчика распространяют полицейские, они объявили ребёнка в розыск.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16380
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
14585
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
11927
Спецоперация на Украине: последние новости на утро 26 февраля
11652
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
9232
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
8663
ВТБ расширит список отделений, работающих в выходные
7522
Под Новосибирском открылся исправительный центр для осуждённых