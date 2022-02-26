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Под Новосибирском пропал 14-летний подросток Роман Нестеров

Фото Под Новосибирском пропал 14-летний подросток Роман Нестеров
Фото Под Новосибирском пропал 14-летний подросток Роман Нестеров

Фото из группы "ЛизаАлерт"

В пятницу, 25 февраля, 15-летний подросток ушёл в неизвестном направлении, его всю ночь искали в Бердске Новосибирской области.

В Новосибирской области пропал 14-летний житель Бердска Роман Нестеров. Известно, что 25 февраля ребёнок ушёл в неизвестном направлении. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал Нестеров Роман, 14 лет, г. Бердск, Новосибирская область. 25 февраля 2022 года ушел в неизвестном направлении», – сообщили волонтёры.

Ребёнка ищут по следующим приметам: рост – 170 сантиметров, волосы – русые, глаза – карие. В день пропажи был одет в куртку цвета хаки с капюшоном с опушкой, на голове синяя шапка, на ногах чёрные штаны и ботинки.

В ночь на 26 февраля поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» открыт сбор на поиск ребёнка. Он закончился лишь под утро, однако сообщений о прекращении поисков подростка так и не поступило.

Всех, кто видел подростка, просят сообщить об этом по следующим номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, ранее в Новосибирске после ссоры с мамой пропал другой 15-летний подросток. Ребёнка спустя сутки нашли и отвезли в отдел полиции, где присутствовала его мама. По словам волонтёров, ребёнка они нашли замёрзшим и голодным.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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