В Новосибирске прекращены поиски 15-летнего подростка, пропавшего после ссоры с мамой

Фото поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Новосибирске

15-летнего подростка из Кировского района Новосибирска нашли и доставили в отдел полиции, с ним работает психолог.

В Новосибирске в ночь с 24 на 25 февраля обнаружили пропавшего 15-летнего мальчика, который не выходил на связь после ссоры с мамой. Мальчика искали два дня. О прекращении поисков объявили в спасательном отряде «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 15-летний Артур П. из Кировского района пропал 20 февраля 2022 года. В этот день подросток поругался со своей мамой, ушёл из дома и не вернулся. До него никто не мог дозвониться. Также известно, что ранее мальчик никогда не сбегал из дома.

Подростка обнаружили в ночь на 25 февраля, его поискали занимались 60 человек все эти дни. Как рассказали волонтёры, они нашли парня уставшим и голодным. После этого его доставили в отдел полиции, где присутствовала его мама. Также с ребёнком уже работает психолог.

В «Лизе Алерт» выражают благодарность всем, кто помогал искать мальчика и распространял информацию о пропавшем в сети. Благодаря всеобщим стараниям подросток был найден живым и доставлен к родителям.

Напомним, что в Новосибирской области также продолжаются поиски 15-летнего рыжего подростка, который сбежал из реабилитационного центра. Мальчик пропал уже больше двух месяцев назад. По каким приметам его ищут и куда можно обратиться, читайте в другом материале.