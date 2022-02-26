В Новосибирске до середины мая изменят схему движения троллейбуса № 13

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В Новосибирске из-за ремонтных работ на улице Писарева изменит схему движения троллейбус № 13.

В Новосибирске из-за ремонта тепловых сетей на улице Писарева изменят схему движения троллейбуса № 13. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщили в городской администрации, с 1 марта по 15 апреля будет закрыта дорога от здания № 62 до здания № 60 по улице Писарева.

Затем с 16 апреля по 15 марта рабочие перекроют движение от здания № 60 до здания № 83 по улице Писарева.

Отмечается, что на данной улице расположен маршрут троллейбуса № 13. На время ремонтных работ транспорт будет ездить по улицам Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук и затем по Красному проспекту.

Отметим, что в 2022 году в Новосибирске начались масштабные изменения и преобразования маршрутов городского общественного транспорта. В частности, изменения уже коснулись движения автобусов в Первомайском и Советской районах, а также в микрорайоне ОбьГЭС. Одни маршруты власти убрали вообще, так как они могли дублироваться, а другие скорректировали.