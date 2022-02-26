В Новосибирске мошенники под видом газовой службы расклеили объявления

Фото из группы новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В Новосибирске жители частного сектора обнаружили объявления о необходимости позвонить в газовую службу после проверок.

В Новосибирске обнаружили мошенников, которые расклеивают объявления под видом газовой службы. Инцидент произошёл в частном секторе в Ленинском районе. Об этом очевидцы рассказали в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Очевидцы поделились, что неизвестные люди развесили объявления об «услугах» на заборах. В тексте указано, что ранее по адресам ходили сотрудники газовой службы, а жильцам теперь нужно связаться с ними по телефону.

По словам местных жителей, расклеивали объявления неизвестные мужчина и женщина. Ранее жильцы этих людей не видели.

В комментариях многие согласны с тем, что это могут быть мошенники. Новосибирцы рассказывают, что подобным объявлениям обычно верят либо пенсионеры, либо наивные граждане. По телефону им расскажут о несуществующих проблемах газах и попросят заплатить. Автор поста призналась, что специально позвонила по телефону, чтобы спугнуть мошенников.

«Я им позвонила, сказала, что если ещё раз оставят такие записки, я выпущу собаку на них. Мужчина начал грубо орать, что никакой собаки у меня нет, после чего последовали маты и угрозы. Я сбросила звонок», – написала женщина.

Напомним, что в Новосибирске недавно было завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, которого обвиняют в незаконном присвоении 8 миллионов рублей.