В Новосибирске на неделю раньше срока подали тепло на основную арену ЛДС

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Губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на стройплощадке новой ледовой арены в Новосибирске.

В Новосибирске раньше срока включили подачу отопления на основную арену ледовой арены. В помещениях появилась лёгкая дымка, а помещения начали прогреваться. Сегодня, 26 февраля, губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание на стройплощадке нового ЛДС.

«Могу с удовлетворением сказать, что тепло было подано в основной объём на неделю раньше: по графику должны были это сделать 1 марта, а тепло пошло в помещения уже 24 февраля», – отметил Травников.

Подключение ледовой арены к отоплению постепенно ведётся с декабря 2021 года. Тогда сначала был запущен индивидуальный тепловой пункт, 30 числа дали тепло в малую тренировочную арену, а 25 января – в универсальный тренировочный зал, где в будущем могут проходить соревнования по волейболу, футболу и баскетболу.

На совещании присутствовал и заместитель гендиректора ООО «СДС-Строй» Алексей Кокорников. Он сообщил, что параллельно ведут работы по монтажу сэндвич-панелей входных групп, где будут расположены билетные кассы. Они представляют собой два отдельно стоящих здания, в которой организуют продажу билетов, установят современное оборудование для досмотра посетителей и камеры хранения. Сначала был смонтирован металлокаркас зданий, теперь строители активно монтируют фасад из сэндвич-панелей, с 15 марта планируют начать монтаж витражей, а с 15 мая – приступить к кровельным работам. Все сроки – строго по графику.

Вместе с тем начали работы на прилегающей территории – площадку освобождают от строительных вагончиков, чтобы начать благоустройство. Согласно графику, этот вид работ начнётся уже 1 апреля. К этому моменту необходимо закончить монтаж ливнёвки и слаботочных сетей.

Власти уделяют повышенное внимание качеству работ на ЛДС. Как сообщил директор ГКУ НСО «Арена» Андрей Кокорин, на объекте работает строгая многоуровневая система контроля: со стороны заказчика, Ростехнадзора, Росконтроля, независимых технических экспертов, осуществляется расширенное казначейское сопровождение.

Новый ледовый дворец спорта будет сдан в срок, вне зависимости от того, какое решение будет принято о месте проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.