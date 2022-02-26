Губернатор Травников не исключил перенос МЧМ-2023 в Новосибирске

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В Новосибирске могут перенести или отменить проведение МЧМ-2023 из-за военной операции на Донбассе и санкций против России.

В Новосибирске могут отменить или перенесли проведение МЧМ-2023 из-за военной операции на Донбассе. Однако губернатор Андрей Травников подчеркнул, что новая ледовая арена в любом случае будет построена в срок.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации в Донбассе. После этого Америка и Европа ввели санкции против глав государств, вышестоящих чиновников и некоторых депутатов.

Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал отменить или перенести с территории России и Беларуси все запланированные спортивные соревнования. В частности, уже отменили финал сезона Кубка мира по лыжным гонкам, перенесли финал Лиги чемпионов-2022. Также под угрозой оказался и МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, нельзя исключать перенос Молодёжного чемпионата мира по хоккею. Однако глава региона подчеркнул, что область была готова к подобному развитию событий и новый ЛДС будет построен при любых обстоятельствах в срок.

«Решение о переносе возможно, но это неважно: мы строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев, воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту. Если решение будет – проводить Чемпионат в Сибири – мы будем готовы. Если нет – переживем. Морально мы к этому были готовы и два года назад, когда WADA «нападала» на наших спортсменов; и несколько месяцев назад, когда был остановлен Чемпионат в Канаде – из-за ковида. В любом случае это никак не повлияет на строительство, которое идёт по графику. Мы продолжаем работать, готовиться, создавать подарок для новосибирцев», – отметил Травников.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал утреннюю сводку на 26 февраля по ситуации в Украине.