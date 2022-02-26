Спецоперация на Украине: последние новости на утро 26 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм (иллюстративное)

Вечером 25 февраля в Мелитополь без сопротивления вошли российские войска.

Российские военные вошли в город Мелитополь, не встречая сопротивления. Местные жители поприветствовали войска и некоторые из них вышли на улицу с красными флагами. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Вечером 25 февраля, после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина), российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», – сообщили в ведомстве.

Также утром 26 февраля на заседании Совбеза полпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что страна готова для переговоров с Россией. Он отметил, что позиция украинских властей на этот счёт представляется неверно. По его словам, речь идёт о готовности к переговорам «на постоянной основе».

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин в экстренном обращении к гражданам объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация территорий Украины, только спасение мирного населения.

Также в министерстве обороны подчёркивают, что Вооружённые силы России не носят ракетных, артиллерийских или авиационных ударов по городам Украины. По данным ведомства, при помощи высокоточных средств поражения выводятся из строя военная инфраструктура. Кроме того, мирному населения ничего не грозит.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали студента, который вывесил флаг Украины в окне общежития.