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Новосибирское Заксобрание встретило аплодисментами решение Путина о спецоперации в Донбассе

Фото Новосибирское Заксобрание встретило аплодисментами решение Путина о спецоперации в Донбассе
Фото Новосибирское Заксобрание встретило аплодисментами решение Путина о спецоперации в Донбассе

Фото: сайт kremlin.ru

Депутаты Заксобрания Новосибирской области во время 18-й сессии 24 февраля приветствовали решение президента РФ Владимира Путина о проведении военной операции по защите Донбасса аплодисментами.

Законодательное собрание Новосибирской области 24 февраля поддержало решение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе, призванной защитить бывшую украинскую территорию.

Во время 18-й сессии депутаты встретили заявление главы государства аплодисментами и исполнили российский гимн.

Напомним, что о военной операции Путин объявил утром в четверг, во время экстренного обращения к россиянам. Он подчеркнул, что власти РФ больше не могут спокойно наблюдать за действиями НАТО и вынуждены защищать границы и население страны и помогать народу Донбасса.

Ранее на неделе президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Это решение также было поддержано в Новосибирской области, в том числе губернатором Андреем Травниковым.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Заксобрание
Владимир Путин
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