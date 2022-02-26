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В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели ещё 4 432 человек

Фото В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели ещё 4 432 человек
Фото В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели ещё 4 432 человек

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске подтвердили смерть от коронавируса ещё у 15 пациентов в возрасте от 58 до 91 года.

На утро 26 февраля в Новосибирской области зафиксировано рекордное количество выздоровевших от коронавируса – поправились 5 482 человек, всего выздоровевших – 98 404 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб.

За минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 4 432 человек, среди которых 566 дети. Всего в регионе зафиксировано 210 534 случаев COVID-19, из которых 30 157 – у несовершеннолетних детей.

За весь период пандемии от коронавируса умерли 4 960 человек, из которых 15 – за минувшие сутки. Среди них было четыре мужчины в возрасте 58 лет, 73 года, 75 лет, 76 лет, а также одиннадцать женщин в возрасте 51 года, 58 лет, 61 года, 65 лет, 66 лет, 67 лет, 74 года, 83 года, 87 лет, 81 год и 91 года.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3 561 пациент, в том числе 112 детей. В отделениях реанимации находятся 310 человек. На ИВЛ – 49 пациентов», – сообщает оперштаб.

Напомним, что ранее в Новосибирской области сняли часть антиковидных ограничений. Соответствующий документ официально опубликовали на сайте правовой информации.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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