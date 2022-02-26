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В Новосибирской области предупредили об аномально тёплой погоде в марте

Фото В Новосибирской области предупредили об аномально тёплой погоде в марте
Фото В Новосибирской области предупредили об аномально тёплой погоде в марте

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске спасатели предупредили жителей о резком перепаде температур в конце февраля-начале марта.

В Новосибирской области первый месяц весны обещает быть аномально тёплым. В связи с этим сотрудники МЧС предупреждают жителей области о возможности возникновения чрезвычайных происшествий.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, в регионе в ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры. Ночью местами возможны похолодания до -25 градусов, а днём потепление до -3 градусов. В связи с этим спасатели призывают руководителей учреждений, управляющих компаний и не только провести очистку крыш от снега и наледи. Кроме того, перепады температур скажутся и на прочности льда на водных объектах.

«В настоящее время лёд потерял свою прочность, выезд на него чрезвычайно опасен. В черте Новосибирска родителям стоит напомнить правила поведения детям и ни в коем случае не оставлять их без присмотра и не отпускать одних к водоему», – сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Как сообщают синоптики, впереди новосибирцев также ждёт и аномально тёплый март. В первой декаде месяца ночная температура составит -10...-15 градусов, дневная – 0...-5 градусов. После начнётся небольшое потепление и температура днём будет подниматься до +3...+6 градусов. В течение месяца ожидаются небольшой снег, метели и дожди.

Напомним, что в первую неделю марта жителей Новосибирска и России ждёт шестидневная рабочая неделя из-за праздника – Международного женского дня. Сиб.фм разобрался, как будут выстроены рабочие и выходные дни в марте.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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