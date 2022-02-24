Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирцев ждёт шестидневная рабочая неделя в марте 2022 года

Фото Новосибирцев ждёт шестидневная рабочая неделя в марте 2022 года
Фото Новосибирцев ждёт шестидневная рабочая неделя в марте 2022 года

Фото pixabay.com

Жителям Новосибирска напомнили о шестидневной рабочей неделе с 28 февраля по 5 марта 2022 года.

Жителей Новосибирской области ожидает шестидневная рабочая неделя в марте 2022 года из-за грядущих праздников. Сиб.фм выяснил, как распределятся рабочие дни и выходные перед 8 Марта.

Россиян с 28 февраля по 5 марта ждёт шестидневная рабочая неделя. При этом 5 число будет сокращённым рабочим днём, так как это будет суббота перед праздником – Международным женским днём. Затем начнутся длинные выходные, и граждане будут отдыхать с 6 по 8 марта включительно.

В феврале же был только один выходной – в День защитника Отечества. При этом предпраздничный день был сокращённым, а рабочее время уменьшилось на 1 час. В Новосибирске 23 февраля праздник отметили выступлением спецназа и солдатской кашей. Сиб.фм побывал на празднике и подготовил интересный фоторепортаж. Кроме того, сибиряков ждал красивейший салют на Михайловской набережной.

Напомним, ранее Сиб.фм также публиковал производственный календарь со всеми утверждёнными выходными и праздниками.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22064
Пенсионерам утвердили единовременные выплаты в размере 5000 рублей
15383
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
12369
Автоэксперты назвали три марки машин, которые угоняют чаще всего
10712
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
8639
Пропавший 6-летний мальчик найден в торговом центре в Новосибирске
8036
В Новосибирске пропал шестилетний ребёнок
7616
Как отдыхаем на 23 февраля в 2022 году