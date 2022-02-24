Новосибирцев ждёт шестидневная рабочая неделя в марте 2022 года

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Жителям Новосибирска напомнили о шестидневной рабочей неделе с 28 февраля по 5 марта 2022 года.

Жителей Новосибирской области ожидает шестидневная рабочая неделя в марте 2022 года из-за грядущих праздников. Сиб.фм выяснил, как распределятся рабочие дни и выходные перед 8 Марта.

Россиян с 28 февраля по 5 марта ждёт шестидневная рабочая неделя. При этом 5 число будет сокращённым рабочим днём, так как это будет суббота перед праздником – Международным женским днём. Затем начнутся длинные выходные, и граждане будут отдыхать с 6 по 8 марта включительно.

В феврале же был только один выходной – в День защитника Отечества. При этом предпраздничный день был сокращённым, а рабочее время уменьшилось на 1 час. В Новосибирске 23 февраля праздник отметили выступлением спецназа и солдатской кашей. Сиб.фм побывал на празднике и подготовил интересный фоторепортаж. Кроме того, сибиряков ждал красивейший салют на Михайловской набережной.

Напомним, ранее Сиб.фм также публиковал производственный календарь со всеми утверждёнными выходными и праздниками.