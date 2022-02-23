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В Новосибирске прогремел военный салют в честь Дня защитника Отечества

Фото В Новосибирске прогремел военный салют в честь Дня защитника Отечества
Фото В Новосибирске прогремел военный салют в честь Дня защитника Отечества

Густаво Зырянов / Сиб.фм; пресс-служба ЦВО

Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в Новосибирске.

В Новосибирске в честь 23 февраля прогремел праздничный военный салют. Он прошел на Михайловской набережной. Сиб.фм публикует фоторепортаж с места событий.

Фото В Новосибирске прогремел военный салют в честь Дня защитника Отечества 2

Фото В Новосибирске прогремел военный салют в честь Дня защитника Отечества 3

Эффектный праздничный салют в честь Дня защитника Отечества увидели жители и гости Новосибирска. Сотни ярких огней украсили город вечером в среду, 23 февраля. Салют начался в 21:00 и продлился около 20 минут.

Фото В Новосибирске прогремел военный салют в честь Дня защитника Отечества 4

Артиллеристы произвели 30 залпов и запустили 800 фейерверков.

Фото В Новосибирске прогремел военный салют в честь Дня защитника Отечества 5

Фото В Новосибирске прогремел военный салют в честь Дня защитника Отечества 6

Фото В Новосибирске прогремел военный салют в честь Дня защитника Отечества 7

Фото В Новосибирске прогремел военный салют в честь Дня защитника Отечества 8

Фото В Новосибирске прогремел военный салют в честь Дня защитника Отечества 9

Из-за праздничного салюта движение от площади Будагова до парковки у административного здания на Обской, 2 перекрыто с 08:00 до 22:00 часов. Проехать можно по дорогам общего пользования.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске День защитника Отечества отметили солдатской кашей и выступлением спецназа. А королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец на 23 февраля. Впрочем, поклонники его не оценили и назвали выступление «адской пошлятиной».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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