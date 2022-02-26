В Новосибирском зоопарке вышли из зимней спячки еноты

Фото Новосибирского зоопарка

В зоопарке Новосибирске опубликовали первое в этом году видео с енотами – животные только что вышли из спячки.

В Новосибирском зоопарке имени Шило вышли из зимней спячки еноты. Милое видео с пробуждением животных опубликовали на официальной странице зверинца в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах трое енотов аккуратно ходят ещё по заснеженной земле, лазают по клетке, держась лапками за решётки, и едят.

«Они проснулись! Еноты – любимцы детей и взрослых! А это значит, весна не за горами», – написали в паблике зоопарка.

Всего в зверинце проживает 7 особей енотов – 2 самки и 5 самцов. В зоопарк они попали в разные годы.

Отметим, что 27 февраля в зоопарке отмечают День полярного медведя. В часть этого праздника посетителей приглашают пройти интересный квест, отправиться на экскурсию по зверинцу и дойти до конечного маршрута – места обитания белых медведей Кая и Герды.

Напомним, что ранее в Новосибирском зоопарке также опубликовали видео с орангутаном Бату, который получил в подарок мягкий плед. Животному настолько понравился подарок, что он практически не снимал его с головы, не выпускал из лап и даже не давал его своей жене Мишель.