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Орангутан Бату примерил подаренный плед в зоопарке Новосибирска

Фото Орангутан Бату примерил подаренный плед в зоопарке Новосибирска
Фото Орангутан Бату примерил подаренный плед в зоопарке Новосибирска

Фото Новосибирского зоопарка

В зоопарке Новосибирска принимают подарки для орангутана Бату.

В Новосибирском зоопарке имени Шило орангутан Бату получил подарок из Оренбурга – уютный клетчатый плед. Новая вещь настолько запала ему в душу, что он не стал делиться им с женой Мишель. Милое видео с битвой за плед опубликовали в паблике зоопарка.

После закрытия конкурса на звание символа Новосибирска как новогодней столицы в зоопарк начали присылать подарки самому популярному участнику – орангутану Бату. Один из последних подарков пришёл ему и его жене Мишель от жителя Оренбурга Дмитрия Борисовича. Семейной паре прислали уютный плед.

Бату настолько понравился пледик, что он не выпускает его из рук, кутается в него с головой и даже висит на дереве вместе с ним.

В зоопарке напоминают, что Бату и другим животным можно отправлять подарки. Например, постельное бельё, пелёнки, пледы или майки большого размера 60+. Единственное условие – чтобы вещи были чистыми. Судя по кадрам, орангутану подарок очень понравился, он даже не отдаёт его жене.

Напомним, после закрытия голосования на звание талисмана Новосибирска в зоопарке сняли видео об обычной жизни орангутана Бату и его жены Мишель. Он стал насколько популярен после конкурса, что про него написали даже в британском издании The Times.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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