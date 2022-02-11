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Надежный тыл: кто стоит за успехом прославившегося на весь мир орангутана Бату

Фото Надежный тыл: кто стоит за успехом прославившегося на весь мир орангутана Бату
Фото Надежный тыл: кто стоит за успехом прославившегося на весь мир орангутана Бату

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирский зоопарк опубликовал видео про супругу орангутана Бату Мишель.

В новосибирском зоопарке уверены, что своим всемирным успехом органгутан Бату обязан жене. Видео, доказывающее это, зоопарк опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram.

В последние недели самым знаменитым обитателем новосибирского зоопарка стал орангутан Бату. В зоопарке уверены: постулат про то, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая его вдохновляет, касается и животных.

«Совсем недавно мы не понимали, почему наш Бату стал за мгновение известным на весь мир так, что даже «The Times» о нем написали. Но теперь мы раскрыли секрет Бату! Все просто – за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В случае с Бату – это наша невероятная Мишель», – написали представители зоопарка.

Бату познакомился с женой в 2017 году – именно тогда Мишель привезли в новосибирский зоопарк из Москвы. За это время они стали прекрасной парой. Бату научил ее делать «удочки» из веревок, чтобы получить угощение от посетителей, и показал, как выпросить дополнительную порцию орехов.

Один день из жизни пары в соцсетях опубликовали сотрудники зоопарка. На кадрах видно, что Мишель внимательно изучает книгу «Мышление успешного человека» и стирает Бату деловой костюм. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте зоопарка в Instagram.

Ранее Сиб.фм писал, чем знаменит 22-летний орангутан Новосибирского зоопарка, который едва не стал талисманом новогодней столицы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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