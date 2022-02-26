В селе под Новосибирском в пожаре погибла 70-летняя пенсионерка

Фото СУ СК РФ по Новосибирской области

26 февраля под Новосибирском сгорел частный дом с печкой – внутри пожарные обнаружили тело погибшей 70-летней женщины.

В Новосибирской области в ночь на 26 февраля произошёл пожар в доме с печкой в селе Шурыгино Черепановского района. Во время тушения огня пожарные обнаружили тело 70-летней женщины. По данному факту организована соответствующая проверка, сообщили в СУ СК России по региону

Как выяснили правоохранительные органы, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Сначала на месте работали пожарные, затем выехали следователь территориального органа и сотрудники ГУ МЧС России по региону.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщает Следком.

Напомним, что в Новосибирской области в магазинах начали продавать противопожарный хлеб с QR-кодом. Если навести на него камеру, то пользователя отправит в Instagram МЧС России, где он сможет прочитать об основных правилах пожарной безопасности и не только. На территории региона продадут более 300 тысяч буханок хлеба, изготовленных компанией «Восход».