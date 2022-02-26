Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В селе под Новосибирском в пожаре погибла 70-летняя пенсионерка

Фото В селе под Новосибирском в пожаре погибла 70-летняя пенсионерка
Фото В селе под Новосибирском в пожаре погибла 70-летняя пенсионерка

Фото СУ СК РФ по Новосибирской области

26 февраля под Новосибирском сгорел частный дом с печкой – внутри пожарные обнаружили тело погибшей 70-летней женщины.

В Новосибирской области в ночь на 26 февраля произошёл пожар в доме с печкой в селе Шурыгино Черепановского района. Во время тушения огня пожарные обнаружили тело 70-летней женщины. По данному факту организована соответствующая проверка, сообщили в СУ СК России по региону

Как выяснили правоохранительные органы, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Сначала на месте работали пожарные, затем выехали следователь территориального органа и сотрудники ГУ МЧС России по региону.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщает Следком.

Напомним, что в Новосибирской области в магазинах начали продавать противопожарный хлеб с QR-кодом. Если навести на него камеру, то пользователя отправит в Instagram МЧС России, где он сможет прочитать об основных правилах пожарной безопасности и не только. На территории региона продадут более 300 тысяч буханок хлеба, изготовленных компанией «Восход».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16380
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
14585
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
11927
Спецоперация на Украине: последние новости на утро 26 февраля
11652
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
9232
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
8663
ВТБ расширит список отделений, работающих в выходные
7522
Под Новосибирском открылся исправительный центр для осуждённых