Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Зарубежные блогеры выдали жительницу Новосибирска с автоматом в автобусе за украинку

Фото Зарубежные блогеры выдали жительницу Новосибирска с автоматом в автобусе за украинку
Фото Зарубежные блогеры выдали жительницу Новосибирска с автоматом в автобусе за украинку

Фото Twitter

Фотография жительницы Новосибирска распространилась по испанским СМИ из-за неоднозначных подписей в социальных сетях.

Снимок жительницы Новосибирска обнаружили в интернете иностранные блогеры и выдали её за вооружённую украинку. На фотографии девушка едет в автобусе с автоматом в холщовой сумке. После этого кадр долго «путешествовал» по зарубежным СМИ, пока не выяснилось, что это фейк.

Оказалось, что снимок был опубликован ещё в 2020 году, когда в паблике «Ищу тебя Новосибирск» опубликовали пост с фотографией девушки. Кадр оказался настолько уникальным, что всплыл в этом году и начал распространяться по социальным сетям. Вскоре его подхватили и зарубежные блогеры, выдавая сибирячку за украинку. Испанские СМИ провели своё расследование и даже смогли найти девушку и автора фото – ими оказались жители Новосибирска.

Журналисты выяснили, что снимок был сделан в Новосибирске, а девушка ехала в автобусе с муляжом автомата АК-47. Фотографию сделал её парень ради шутки. Ну а после снимок распространился в интернете и к нему начали делать неоднозначные подписи. Известно, что только в Twitter пост со снимком был опубликовал более 1 500 раз, а в одном из них была подпись «повседневная жить в Украине». Поэтому СМИ попросили читателей внимательнее следить за информацией, делать фактчекинг и не распространять фейки.

Напомним, что в Новосибирске недавно состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении тревел-блогера, которого обвиняют в убийстве подписчика. Сиб.фм присутствовал на разбирательстве и разобрался, почему судьбу мужчины пока не может решить суд присяжных.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16329
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
14464
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
11597
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
9111
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
8601
ВТБ расширит список отделений, работающих в выходные
7495
Под Новосибирском открылся исправительный центр для осуждённых
6854
Сайты Кремля и Совфеда подверглись кибератакам