Зарубежные блогеры выдали жительницу Новосибирска с автоматом в автобусе за украинку

Фото Twitter

Фотография жительницы Новосибирска распространилась по испанским СМИ из-за неоднозначных подписей в социальных сетях.

Снимок жительницы Новосибирска обнаружили в интернете иностранные блогеры и выдали её за вооружённую украинку. На фотографии девушка едет в автобусе с автоматом в холщовой сумке. После этого кадр долго «путешествовал» по зарубежным СМИ, пока не выяснилось, что это фейк.

Оказалось, что снимок был опубликован ещё в 2020 году, когда в паблике «Ищу тебя Новосибирск» опубликовали пост с фотографией девушки. Кадр оказался настолько уникальным, что всплыл в этом году и начал распространяться по социальным сетям. Вскоре его подхватили и зарубежные блогеры, выдавая сибирячку за украинку. Испанские СМИ провели своё расследование и даже смогли найти девушку и автора фото – ими оказались жители Новосибирска.

Журналисты выяснили, что снимок был сделан в Новосибирске, а девушка ехала в автобусе с муляжом автомата АК-47. Фотографию сделал её парень ради шутки. Ну а после снимок распространился в интернете и к нему начали делать неоднозначные подписи. Известно, что только в Twitter пост со снимком был опубликовал более 1 500 раз, а в одном из них была подпись «повседневная жить в Украине». Поэтому СМИ попросили читателей внимательнее следить за информацией, делать фактчекинг и не распространять фейки.

Напомним, что в Новосибирске недавно состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении тревел-блогера, которого обвиняют в убийстве подписчика. Сиб.фм присутствовал на разбирательстве и разобрался, почему судьбу мужчины пока не может решить суд присяжных.