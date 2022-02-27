Боксёр из Новосибирска Михаил Алоян объявил о завершении спортивной карьеры

Фото из Instagram Михаила Алояна

Новосибирский боксёр Михаил Алоян официально завершил спортивную карьеру после победы над венесуэльцем Дэвидом Баррету.

Боксёр из Новосибирска Михаил Алоян сообщил о завершении спортивной карьеры. Об этом он заявил в своём инстаграм после победного боя с венесуэльцем Дэвидом Баррету.

"Слава Богу, я это сделал на победной ноте, обыграв крепкого агрессивного венесуельца Дэвида Баррету", — написал Алоян.

Ранее Сиб.фм сообщал, что финальный бой сибиряка состоялся 22 февраля в Москве.

Схватка длилась все 10 раундов, Алоян выиграл большинством судейских голосов. Получив пояс, он поблагодарил болельщиков за поддержку и вспомнил, как в 2004 году уже бывал на этом ринге и выполнял норматив в кандидаты в мастера спорта.

В посте, посвящённом завершению профессиональной карьеры боксёр пообещал подписчикам продолжить рассказывать о своих спортивных наставниках и тренерах.

За годы на ринге 33-летний сибиряк потерпел всего одно поражение (в июне 2019 года в Мексике) и одержал девять побед, в том числе над украинцем Александром Грищуком.