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Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ

Фото Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ
Фото Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ

Pixabay.com; правительство РФ

В правительстве РФ рассказали, что делать россиянам, которые не могут вернуться домой через закрытые аэропорты.

Правительство РФ составило инструкцию, как вернуться домой россиянам, если российский или зарубежный аэропорт оказался закрыт.

«Один из самых волнующих вопросов сейчас: что делать, если мне нужно вернуться с отдыха через закрытые аэропорты? О том, как поступить и к кому обращаться, если вы находитесь на отдыхе в РФ или за границей – в наших карточках», – написали в Telegram-канале правительства РФ.

В России закрыты аэропорты в Симферополе, Элисте, Анапе, Краснодаре, Брянске, Белгороде, Курске, Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону, Геленджике. Туристам, находящимся в этих регионах, рекомендовано обратиться к туроператору либо к представителям авиакомпаний и отелей.

Туристам, которые находятся на отдыхе за границей, и не могут вернуться в Россию через закрытые аэропорты, советуют зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник» и обратиться в консульство РФ.

Ниже – все необходимые экстренные телефоны.

Фото Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ 2

Фото Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ 3

Фото Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ 4

Фото Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ 5

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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