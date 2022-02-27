Что происходит на Украине: последние новости на 27 февраля

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, снимок носит иллюстративный характер

Минобороны России сообщило о задержании 471 украинского военнослужащего, они добровольно сложили оружие в Харьковской области. Последние новости о ситуации на Украине — в материале Сиб.фм.

На Украине четвёртые сутки продолжается освободительная спецоперация: по данным на 27 февраля, Херсон и Бердянск взяты под полный контроль российских военных, а более 470 украинских военнослужащий добровольно сложили оружие. Подробности — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Переговоры по Украине

Как сообщает РИА-Новости, утром 27 февраля российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами. "Готова начать их в Гомеле", — уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песковю

Добровольно сдались

Утром в воскресенье, 28 февраля, Минобороны России заявило о задержании под Харьковом 471 украинского военного, пишет Интерфакс со ссылкой на ведомство.

"Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий", — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, задержанным оказана необходимая помощь. После оформления документов, они будут отправлены к своим семьям.

Блокировка Херсона и Бердянска

В Минобороны сообщили о полной блокировке городов Херсон и Бердянск на Украине. Также под контролем российских военных находятся аэродром Чернобаевка под Херсоном и город Геническ.

Ранее под контроль была взята территория Чернобыльской АЭС.

Что происходит в России

В воскресенье, 27 февраля, президент Владимир Путин поздравил Силы специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Он выразил особую признательность военнослужащим, которые несут службу на Украине.