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общество

Что происходит на Украине: последние новости на 27 февраля

Фото Что происходит на Украине: последние новости на 27 февраля
Фото Что происходит на Украине: последние новости на 27 февраля

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, снимок носит иллюстративный характер

Минобороны России сообщило о задержании 471 украинского военнослужащего, они добровольно сложили оружие в Харьковской области. Последние новости о ситуации на Украине — в материале Сиб.фм.

На Украине четвёртые сутки продолжается освободительная спецоперация: по данным на 27 февраля, Херсон и Бердянск взяты под полный контроль российских военных, а более 470 украинских военнослужащий добровольно сложили оружие. Подробности — в ежедневном дайджесте Сиб.фм.

Переговоры по Украине

Как сообщает РИА-Новости, утром 27 февраля российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами. "Готова начать их в Гомеле", — уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песковю

Добровольно сдались

Утром в воскресенье, 28 февраля, Минобороны России заявило о задержании под Харьковом 471 украинского военного, пишет Интерфакс со ссылкой на ведомство.

"Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий", — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, задержанным оказана необходимая помощь. После оформления документов, они будут отправлены к своим семьям.

Блокировка Херсона и Бердянска

В Минобороны сообщили о полной блокировке городов Херсон и Бердянск на Украине. Также под контролем российских военных находятся аэродром Чернобаевка под Херсоном и город Геническ.

Ранее под контроль была взята территория Чернобыльской АЭС.

Что происходит в России

Фото Что происходит на Украине: последние новости на 27 февраля 2

В воскресенье, 27 февраля, президент Владимир Путин поздравил Силы специальных операций (ССО) с профессиональным праздником. Он выразил особую признательность военнослужащим, которые несут службу на Украине.
"Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу – во имя народа России и нашей великой Родины", — говорится в заявлении Путина на сайте Кремля.
День Сил специальных операций в России отмечается 27 февраля начиная с 2015 года.
Тем временем, пресс-служба кабмина Германии по итогам переговоров западных лидеров в субботу вечером заявила, что все российские банки, которые уже попали под санкции западных стран, будут исключены из SWIFT. Также планируется заморозить активы Банка России.
Как скажется на России исключение из системы SWIFT, рассказал экономит Коложвари.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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