Новосибирский экономист Коложвари рассказал о российских аналогах системы SWIFT

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России придётся создавать альтернативные платежные системы после отключения от SWIFT, заявил новосибирский экономист Эдуард Коложвари.

Новосибирский экономист Эдуард Коложвари оценил возможные последствия для России отключения от системы межбанковских переводов SWIFT. По его словам, SWIFT можно обойти, поскольку в стране существуют более примитивные аналоги.

--Можно предположить, что скоро ряд больших государственных банков отключат вообще. Но остаются менее крупные банки, больше частные - "Тинькоф", "Зенит", "Ак барс". SWIFT можно обойти — есть более примитивные аналоги. Это не критично, — сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Коложвари напомнил об опасности, которая может оказаться серьёзнее, чем отключение от SWIFT. Вводимые странами ЕС санкции попросту выталкивают Россию из экономики. Невозможно будет, к примеру, купить товар в интернет-магазине.

Кроме того, из-за блокировки валютных резервов Банка России, страна может потерять от 80 до 300 млрд долларов.

Экономист отметил, что первой реакцией для России после введения санкций традиционно будет шок. Однако за ним должно последовать восстановление. Если в одном месте возможности закрылись, то в другом они, наоборот, появляются.

"Думаю, появятся альтернативные источники совершения платежей. К примеру, Турция или Китай. Найдутся интересанты, которые поддержат, чтобы снабжение не прерывалось", — добавил эксперт.

По его оценке, России сейчас необходимо поднимать промышленность и оперативно создавать альтернативные платёжные системы. "Для нашей страны это шанс", — подитожил Коложвари.

Как ранее писал Сиб.фм, утром 27 февраля система SWIFT объявила о готовности исполнить решение стран Европы и после «правового распоряжения» отключить ряд крупнейших российских банков от системы.

Напомним, накануне торговая сеть "Мария-Ра" рекомендовала покупателям перейти на платежные карты "Мир". Как оформить такие карты, рассказали здесь в пошаговой инструкции.