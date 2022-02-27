Продуктовая сеть «Мария-Ра» советует жителям Новосибирска перейти на карты «Мир»

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Новосибирская сеть продуктовых магазинов «Мария-Ра» порекомендовала горожанам перейти на банковские карты «Мир».

В Новосибирске магазины «Мария-Ра» советуют горожанам перейти на банковские карты национальной платежной системы «Мир». Соответствующие объявления появились на кассах магазинах сети. Свое решение компания объяснила заботой о безопасности пользователей.

«Чтобы не давать возможности для распространения слухов, поясняем. Это не фейк. Мы это сделали по ряду причин. Во-первых, в нашей компании идет перевод сотрудников на данную систему, так как она более экономичная в обслуживании. Во-вторых, это отечественная платежная система, а значит, более безопасная и надежная в плане применения любых санкций, вызванных какими бы ни было политическими событиями», – заявили в компании.

В своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» компания объяснила, что не ограничивает покупателей, они могут пользоваться любыми платежными системами, которые доступны на территории России. Объявления на кассах – это рекомендация, а не обязательное требование для оплаты покупок в магазинах сети.

Накануне жители Новосибирска пожаловались на резкий рост цен на продукты в магазинах «Мария-Ра» и других новосибирских продуктовых сетях. Взлетели цены и на электронику: за последние несколько дней ритейлеры подняли цены на 30 %.