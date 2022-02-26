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В Новосибирске цены на гречку выросли до 200 рублей за 900 грамм.

Продуктовые магазины в Новосибирске резко подняли цены на продукты. Об этом сообщили СМИ.

Гречка по 200 рублей, подсолнечное масло за 230 рублей и яйца за 100 рублей – такие цены новосибирцы увидели в местных торговых сетях 26 февраля. Продуктовые магазины взвинтили цены на продовольствие на фоне событий на Украине, падения курса рубля и санкций против России.

Традиционно самый заметный рост цен коснулся гречневой крупы, а также подсолнечного масла и яиц. Сейчас в супермаркете «Мария-Ра» 900 грамм гречки марки «Националь» стоит 184 рубля. В «Ленте» гречка «АгроАльянс» и «Магистраль» продается по 189 рублей. В некоторых магазинах города крупа подорожала до 200 рублей и больше.

Рафинированное подсолнечное масло «Слобода» в магазинах «Мария-Ра» стоит 203 рубля за литр, в «Ленте» цены на масло «Слобода Ароматное» превысили 230 рублей.

Десяток яиц в торговых сетях Новосибирска стоит около 100 рублей.

При этом в интернет-приложения магазинов «Магнит» и «Пятерочка» цены остаются прежними. К слову, в начале февраля крупнейшие российские ритейлеры пообещали ограничить наценку на социально значимые товары, в том числе и на гречку.

Рост цен коснулся и непродовольственных товаров. Например, в «Ашане» новосибирцы раскупили фильтры для воды, а сотрудники «Эльдорадо» отмечают ажиотажный спрос на бытовую технику, передает «АиФ-Новосибирск». В ближайшее время возможен рост цен на большую часть техники, уверены продавцы.

На треть взлетели цены и на электронику. В новосибирских магазинах бытовой техники и электроники продавцы экстренно меняют ценники, люди не могут получить свои заказы по старой цене, а некоторые модели iPhone подорожали на 15 000 рублей. Что делать в условиях резкого роста цен и ажиотажа, писал Сиб.фм.