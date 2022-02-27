Как оформить карту МИР онлайн - пошаговая инструкция

Фото: скриншот Сбребанк.онлайн

Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT — для рядовых граждан это создаст проблемы при пользовании банковскими картами. Крупные торговые сети уже рекомендуют покупателям переходить на отечественные карты "МИР".

27 февраля страны Запада договорились об отключении российских банков, попавших под санкции ЕС, от системы электронных платежей SWIFT.

На фоне разговоров о возможном прекращении работы в России платёжных систем Visa и Mastercard, многие решили оформить отечественную карту "Мир". Рассказываем, как подать заявку на "Мир", не выходя из дома.

Сбер, к примеру, предлагает оформить карту "Мир" в режиме онлайн — для подачи заявки потребуется только паспорт и пять минут времени.

В приложении Сбербанка достаточно выбрать раздел с оформлением карты и заполнить поля с персональными данными — ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта. После ввода данных система присылает персональный код, который активирует заявку и предлагает выбрать офис Сбера, где можно будет забрать готовую карту.

Как сообщил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в эфире ТК "Мир24", россиянам не нужно опасаться блокировки работы банковских карт систем Visa и Mastercard. Поскольку «Национальная система платежных карт» (НСПК) без проблем обеспечивает процессинг карт внутри страны.

Тем временем, в Новосибирске магазины «Мария-Ра» советуют горожанам перейти на банковские карты национальной платежной системы «Мир». Соответствующие объявления появились на кассах магазинах сети. Свое решение компания объяснила заботой о безопасности пользователей.

Напомним, утром 27 февраля пользователи Instagram сообщили о проблемах с русскоязычной версией приложения.