Пользователи Instagram сообщили о проблемах с русскоязычной версией приложения

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В воскресенье, 27 февраля, в социальной сети Instagram начались проблемы с загрузкой русскоязычной версии.

Пользователи социальной сети Instagram в России утром 27 февраля заявили о проблемах с загрузкой русскоязычной версии приложения. У некоторых программа самостоятельно перешла на другой язык.

"Утром не смогла зайти в инстаграм. Приложение пишет — "Произошла ошибка. В данный момент не удаётся установить Русский язык для приложения Instagram. Повторите попытку или используйте Instagram на английском языке (США)", — рассказала жительница Новосибирска Ирина.

Ещё один сибиряк отметил, что в его смартфоне приложение автоматически стало "испанским".

Специалисты по кибербезопасности объяснили, что такое могло произойти с пользователями, которые накануне обновили приложение.

"Сейчас лучше ничего не обновлять в смартфонах. В идеале — отключить автоматическое обновление всего. Есть риск, что после обновления все приложения просто умрут", — сказал собеседник Сиб.фм.

Также эксперт отметил, что из-за начавшейся блокировки социальных сетей пользователи массово переходят на Telegram.

"Почти каждую минуту в "телегу" добавляются тысячи пользователей", — уточнил он.

Напомним, 25 февраля Роскомнадзор частично ограничил доступ к социальной сети Facebook из-за нарушений прав россиян.