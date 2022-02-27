Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Пользователи Instagram сообщили о проблемах с русскоязычной версией приложения

Фото Пользователи Instagram сообщили о проблемах с русскоязычной версией приложения
Фото Пользователи Instagram сообщили о проблемах с русскоязычной версией приложения

ФОТО PIXABAY.COM

В воскресенье, 27 февраля, в социальной сети Instagram начались проблемы с загрузкой русскоязычной версии.

Пользователи социальной сети Instagram в России утром 27 февраля заявили о проблемах с загрузкой русскоязычной версии приложения. У некоторых программа самостоятельно перешла на другой язык.

"Утром не смогла зайти в инстаграм. Приложение пишет — "Произошла ошибка. В данный момент не удаётся установить Русский язык для приложения Instagram. Повторите попытку или используйте Instagram на английском языке (США)", — рассказала жительница Новосибирска Ирина.

Фото Пользователи Instagram сообщили о проблемах с русскоязычной версией приложения 2

Ещё один сибиряк отметил, что в его смартфоне приложение автоматически стало "испанским".

Специалисты по кибербезопасности объяснили, что такое могло произойти с пользователями, которые накануне обновили приложение.

"Сейчас лучше ничего не обновлять в смартфонах. В идеале — отключить автоматическое обновление всего. Есть риск, что после обновления все приложения просто умрут", — сказал собеседник Сиб.фм.

Также эксперт отметил, что из-за начавшейся блокировки социальных сетей пользователи массово переходят на Telegram.

"Почти каждую минуту в "телегу" добавляются тысячи пользователей", — уточнил он.

Напомним, 25 февраля Роскомнадзор частично ограничил доступ к социальной сети Facebook из-за нарушений прав россиян.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

31523
Спецоперация на Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
15049
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
14707
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ
13344
В Новосибирске водитель легковушки попытался проскочить на красный перед поездом
11978
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
11637
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
10254
В Новосибирске задержали несколько участников несанкционированной акции