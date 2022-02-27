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Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за оказание помощи иностранному государству

Фото Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за оказание помощи иностранному государству
Фото Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за оказание помощи иностранному государству

Фото с wikipedia.org

Генпрокуратура России предупредила об уголовной ответственности за оказание помощи иностранному государству в ущерб безопасности РФ.

Генеральная прокуратура России предупредила жителей страны об уголовной ответственности за оказание финансовой, материально-технической и консультационной помощи иностранному государству в ущерб безопасности собственной страны. Подпадающие под эти категории действия будут трактоваться как государственная измена, наказание за которую может достигать до 20 лет лишения свободы.

«Вооруженными силами РФ проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР. Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ ("Государственная измена")"», —

цитирует ведомство ТАСС.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что по каждому факту оказания какой-либо помощи будет даваться правовая оценка.

«По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка», — заявили в ведомстве.

Напомним, в начале февраля Генпрокуратура РФ раскритиковала региональных силовиков за высокое количество несчастных случаев и травм на новосибирских производствах.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
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