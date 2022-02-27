Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

МВД раскрыло подробности избиения полицейского под Новосибирском

Фото МВД раскрыло подробности избиения полицейского под Новосибирском
Фото МВД раскрыло подробности избиения полицейского под Новосибирском

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

17-летний подросток, избивший полицейского в Новосибирской области, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня, напавшего на сотрудника полиции при исполнении. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, эпизод произошёл 24 февраля в Сузунском районе области. На пульт дежурного ОВД поступило сообщение о том, что из сел Поротниково в сторону Сузуна двигается автомобиль марки ВАЗ под управлением несовершеннолетнего. Также отмечалось, что молодой водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

ВАЗ полицейские остановили у дома по улице Лесниковской и решили доставить неадекватного водителя в отдел полиции. Однако тот ответил отказом.

"Сотрудник полиции после неоднократного предупреждения применил в отношении молодого человека физическую силу. В свою очередь, подросток оказал ему сопротивление, нанеся представителю власти телесные повреждения", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что сотрудник обратился в лечебное учреждение, после чего вернулся на службу.

Сейчас 17-летний "шумахер" находится под домашним арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), а также составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

32334
Спецоперация на Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
15119
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
14947
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция правительства РФ
13691
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
13487
В Новосибирске водитель легковушки попытался проскочить на красный перед поездом
12359
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
12020
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ