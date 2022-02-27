МВД раскрыло подробности избиения полицейского под Новосибирском

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17-летний подросток, избивший полицейского в Новосибирской области, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего парня, напавшего на сотрудника полиции при исполнении. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, эпизод произошёл 24 февраля в Сузунском районе области. На пульт дежурного ОВД поступило сообщение о том, что из сел Поротниково в сторону Сузуна двигается автомобиль марки ВАЗ под управлением несовершеннолетнего. Также отмечалось, что молодой водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

ВАЗ полицейские остановили у дома по улице Лесниковской и решили доставить неадекватного водителя в отдел полиции. Однако тот ответил отказом.

"Сотрудник полиции после неоднократного предупреждения применил в отношении молодого человека физическую силу. В свою очередь, подросток оказал ему сопротивление, нанеся представителю власти телесные повреждения", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что сотрудник обратился в лечебное учреждение, после чего вернулся на службу.

Сейчас 17-летний "шумахер" находится под домашним арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), а также составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения.